Поздравление с Днем Победы от начальника ЦПК Павла Власова

Source: Russia Federal Space

Уважаемые ветераны, дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступающим праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне!76 лет прошло с того момента, когда советские воины водрузили знамя Победы над рейхстагом. Мы с гордостью осознаем историческое значение этого события. Опыт войны показал, что Победа была достигнута на основе небывалого единения власти, армии и народа. И ковалась она не в металле, а в сердцах людей. Восхищаемся мужеством, героизмом, отвагой соотечественников, которые, объединившись, дали отпор врагу и защитили Родину.Мирное небо над головой, возможность учиться, растить детей, заниматься любимой работой достались ценой огромных потерь и лишений, невероятных физических и духовных усилий народа. Победа была выстрадана всеми гражданами нашей необъятной страны. Их жизнь и подвиг являются достойным примером для настоящих и будущих поколений.Все меньше остается с нами тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу. Благодарность за героический подвиг нашего народа не должна ограничиваться прошлым веком. Мы всегда будем чтить память погибших в те страшные годы, не позволим переписать историю и обесценить Победу над фашизмом.Я хочу низко поклониться всем народам, которые оплатили нашу свободу ценой собственных жизней. И пусть этот пример еще больше сплотит и объединит нас для достойного ответа на любые возможные вызовы, брошенные неспокойным временем.Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и мира в каждом доме!

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