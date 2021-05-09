Председатель Совета Федерации присутствовала на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Великой Победы

Source: Russia – Council of the Federation
Мероприятие состоялось на Красной площади в Москве.
В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад.
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На Красной площади присутствовали руководители российского государства, ветераны Великой Отечественной войны, представители зарубежных стран.
К участникам парада обратился Президент РФ Владимир Путин.
В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад
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В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад
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В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад
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В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад
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Президент Российской Федерации Владимир Путин
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В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад
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В торжественном мероприятии приняла участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга
В мероприятии участвовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители и представители исполнительных органов государственной власти, ветеранских организаций.