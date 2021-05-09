Председатель Совета Федерации присутствовала на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Великой Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось на Красной площади в Москве.

В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад.

Смотрите также

На Красной площади присутствовали руководители российского государства, ветераны Великой Отечественной войны, представители зарубежных стран.

К участникам парада обратился Президент РФ Владимир Путин.

В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад

1 из 6

В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад

2 из 6

В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад

3 из 6

В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад

4 из 6

Президент Российской Федерации Владимир Путин

5 из 6

В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве состоялся военный парад

6 из 6

В торжественном мероприятии приняла участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

В мероприятии участвовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители и представители исполнительных органов государственной власти, ветеранских организаций.

MIL OSI