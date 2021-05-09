Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК09.05.2021 03:30

Советский космонавт Олег Атьков принимает поздравления с днем рождения

Олег Юрьевич Атьков отправился в космический полёт 8 февраля 1984 года в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз Т-10» на орбитальную станцию «Салют-7» вместе с Леонидом Кизимом и Владимиром Соловьёвым. В рамках полета Олег Атьков провел ряд исследований, направленных на разработку оптимальных режимов труда и отдыха космонавтов в условиях длительного пребывания в невесомости. Кроме того, в полете были проведены работы с новым оборудованием для оценки состояния здоровья экипажей, а также ряд уникальных экспериментов.

Космонавты «Союза Т-10» работали на станции с советско-индийским экипажем (Ю.В. Малышев, Г.М. Стрекалов, Р. Шарма (Индия)) и экспедицией корабля «Союз Т-12» (В.А. Джанибеков, С.Е. Савицкая, И.П. Волк). 2 октября 1984 года КК «Союз Т-11» с космонавтами О.Ю. Атьковым, Л.Д. Кизимом и В.А. Соловьёвым благополучно вернулся на Землю. В космосе экипаж провел 236 суток. В день возвращения Олега Атькова из космоса ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Олег Юрьевич добился больших успехов не на одном профессиональном поприще. До зачисления в отряд космонавтов (1977 г.) Олег Атьков работал в медицинской сфере и занимался изучением сердечно-сосудистой системы экипажей. Талантливый врач и космонавт, уникальный и разносторонний человек, он является автором более 150 научных трудов, в число которых входят четыре монографии, 14 изобретений и три патента.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос» и сотрудники ЦПК имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов сердечно поздравляют Олега Юрьевича Атькова с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия!

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