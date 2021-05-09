Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП09.05.2021 06:50

Ступень ракеты Long March 5B сгорела в атмосфере

Завершён неуправляемый сход с околоземной орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая стартовала 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции.

Данная ступень не имела средств активного маневра по сходу с орбиты и осуществляла неуправляемый сход. Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») организовал сбор и обработку информации, поступающей по ступени ракеты-носителя Long March 5B.

В воскресенье, 9 мая 2021 года, объект вошёл в атмосферу Земли и, по данным АСПОС ОКП, примерно в 05:30 по московскому времени прекратил существование над акваторией Индийского океана.

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