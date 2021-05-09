Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1809.05.2021 10:42

С именем Гагарина

Первый в этом году пилотируемый пуск к Международной космической станции состоялся ровно месяц назад, 9 апреля 2021 года, в преддверии 60-й годовщины со дня полета Юрия Гагарина, и поэтому проходил в особо торжественной обстановке. Проводить экипаж «Союза МС-18» на космодром Байконур прибыли генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель и другие гости.

В честь 60-летия первого полета человека в космос корабль «Союз МС-18» получил имя собственное — «Ю. А. Гагарин». Эта надпись была нанесена на корпус бытового отсека корабля. А эмблемой с портретом первого землянина, побывавшего в космосе, был украшен головной обтекатель ракеты. За трансляцией старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» можно было наблюдать не только в прямом эфире по телевидению и интернету. В Москве этот исторический запуск транслировался на крупнейших столичных медиафасадах: на здании Центрального телеграфа, на высотке института «Гидропроект». И вновь старт «Ю. А. Гагарина» вызвал радость и гордость за родную страну.

Полет «Союза МС-18» знаменателен не только символикой, но и тем, что сам корабль был модернизирован.

«В компьютеры „Союза МС-18“ загружены полетные задания на двухвитковую схему. Этого у нас никогда не было. И корабль сегодня пойдет по новому маршруту, — отметил во время трансляции старта заместитель руководителя Летно-­космического центра РКК „Энергия“, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Павел Виноградов. — Корабль, который сегодня стартует, абсолютно цифровой. Система телеметрии, прием и передача команд, обработка всего информационного потока систем кораб­ля — все полностью „цифра“. По-простому, это многокомпьютерная система управления, которая отвечает за двигатель, спуск, навигацию… Корабль у нас сегодня, я считаю, один из лучших в мире».

Запуск состоялся в 10:42 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. После этого Дмитрий Рогозин обратился ко всем специалистам, обеспечившим старт: «Сегодня мы отправили экипаж корабля „Союз МС-18“ на Международную космическую станцию. Именно этому экипажу предстоит большая работа, связанная с адаптацией многофункционального лабораторного модуля, который мы планируем в этом году также отправить на МКС с Байконура. Поэтому пожелаем нашим космонавтам успешной стыковки и работы. А сейчас я хочу вас сердечно поблагодарить за вашу работу».

Аскар Мамин отметил: «У нас большие планы по совместному развитию космических проектов вместе с Российской Федерацией. И мы сделаем все возможное, чтобы эти программы успешно развивались». А Владимир Мединский добавил, что, когда нации, государства объединяются, вместе можно совершить рывок в будущее.

То, что казалось несбыточным во времена Юрия Гагарина, стало реальностью. Всего за 3 часа 23 минуты «Союз МС-18» с экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая достиг станции и в 14:05 по московскому времени в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

Процесс проверки герметичности стыка занял примерно полтора часа. За это время «Казбеки» (позывной экипажа) сняли скафандры и переоделись в новые полетные костюмы, выполненные в цветах российского флага. Такой костюм достался и Марку Ванде Хаю. Он отличался лишь маленькой нашивкой с изображением американского флага на рукаве.

В 16:20 экипаж «Союза МС-18» открыл переходные люки и перешел на борт МКС. В этот момент на станции собралась команда в составе десяти человек: космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и Марка Ванде Хая, а также астронавта JAXA Соити Ногучи.

Для Олега Новицкого и Марка Ванде Хая это не первая космическая командировка на околоземную орбиту, а вот для Петра Дуброва, участника первого открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса, — дебютный полет.

Экипажу «Союза МС-18» предстоит большая работа по подготовке к отстыковке модуля «Пирс», его отделению от станции вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Впереди также прием и стыковка «Науки» к российскому сегменту МКС, открытие его люков, расконсервация и разгрузка модуля.

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