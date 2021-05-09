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#Центр Хруничева#9 мая#День Победы09.05.2021 11:50

Центр Хруничева провел митинг, посвящённый 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

У мемориального комплекса ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялся памятный митинг, посвящённый Дню Победы, на котором почтили память заводчан-защитников, павших в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В мероприятии приняли участие руководство, коллектив Центра Хруничева, ветераны предприятия, ученики кадетских классов образовательного центра «Протон», родственники участников ВОв.

Генеральный директор ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Алексей Варочко в своем выступлении отметил беспримерный подвиг советского народа в борьбе за свободу Родины, а также принципиальную важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Для граждан России 9 мая — бесконечно дорогой праздник, наш общий долг — помнить, какой ценой завоёван мир на нашей земле. Пусть день Великой Победы на все времена будет символом воинской славы, трудовой доблести, патриотизма и веры в светлое будущее», — высказал пожелание генеральный директор Центра Хруничева.

Участников митинга с наступающим праздником также поздравили представители Совета Ветеранов, Совета молодёжи, родственники ветеранов ВОв. Ученики кадетского класса подшефного ГКНПЦ имени М.В. Хруничева образовательного центра «Протон» прочли стихотворения и исполнили песню о войне.

Митинг завершился минутой молчания и церемонией возложения цветов к стеле, на которой увековечены имена погибших заводчан. Ежегодно в Дни воинской славы сотрудники предприятия, представители городской управы района, учащиеся близлежащих школ проводят на этом месте памятные мероприятия.

С началом Великой Отечественной войны на фронт ушли 2 500 работников авиационного завода № 22, позже получившего номер 23 (ныне — ракетно-космический завод ГКНПЦ имени М.В.Хруничева). Большинство сражались в дивизиях народного ополчения, обороняя Москву, участвуя в крупных боях и освобождениях. Одиннадцать заводчан были удостоены звания Героя Советского Союза. Около тысячи работников не вернулись с фронта.

Весомый вклад в победу внесли труженики филёвского тыла. Работники авиационного завода обеспечивали фронт новыми боевыми самолетами Пе-2, Ил-4, Ту-2, вновь ставили на крыло скоростные и тяжёлые бомбардировщики.

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