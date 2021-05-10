Комментарий о ходе вакцинации в Российской Федерации

Source: President of Russia – Kremlin

Вопрос: Владимир Владимирович, подошло время второго этапа вакцинации. Хотели узнать, какие результаты, есть ли титры? Как Вы оцениваете в общем ситуацию в стране по вакцинации?

В.Путин: Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной.

У нас всё, как говорят, на полке лежит, то есть не поднимается, но сейчас и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время. Все эти цифры известны хорошо: восемь с лишним тысяч человек заболевает, больше поправляются, слава богу. Поэтому нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем её последствия.

Что касается Вашего покорного слуги, да, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы, и результат позитивный.

Продолжение следует.

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