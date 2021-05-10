Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Чемпионат#Реактивное движение#МГУ10.05.2021 11:37

Определены победители ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение»

В воскресенье, 9 мая 2021 года, прошла церемония награждения третьего ракетостроительного чемпионата «Реактивное Движение», прошедшего при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

В финале чемпионата участники 30 команд из Москвы, Дубны, Королёва, Калуги, Благовещенска, Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Нефтеюганска, Чебоксар и других городов России проводили предстартовые проверки, проводили пуски своих ракет на базе аэродрома «Орешково» (Калужская область), анализировали результаты полета, дорабатывали свои изделия и защитили свои проекты перед экспертной комиссией. По итогам двух испытательных дней участники запустили более 50 ракет. Несмотря на тяжелые погодные условия, команды проявили упорство, настойчивость и смекалку для достижения поставленных задач.

По результатам финальных испытаний в лиге «Водные ракеты — вторая ступень» победителем признана команда «Космопионеры» (г. Калуга), «Водные ракеты — первая ступень» — «Физиврики» (г. Москва), в лиге «Твердотопливные ракеты — третья ступень» — «СКБ Технологический университет» (Московская область, г. Королёв) «Твердотопливные ракеты — вторая ступень» — «Crutch and bicycle» (Московская область, г. Дубна), «Твердотопливные ракеты — первая ступень» — «Альтаир_24» (г. Красноярск).

Ракетостроительный чемпионат был организован командой Voltbro при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Института механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультета космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, компании «Образование будущего» и образовательного проекта «Космический рейс». Он проводится с 2019 года, включая в себя несколько тематических треков: «Водные ракеты — первая, вторая и третья ступень», «Твердотопливные ракеты — первая, вторая и третья ступень», «Студенческий трек» и трек «На старт». Участники проходят несколько этапов отбора от регистрации команд до финальных запусков ракет и защиты своих проектов.

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