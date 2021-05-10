Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата10.05.2021 05:25

95 лет со дня рождения Анатолия Климентьевича Сысоева

Сегодня, 10 мая 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения руководителя работ, специалиста в области создания жидкостных ракетных двигателей, участника Великой Отечественной войны Анатолия Климентьевича Сысоева.

Окончил Харьковский авиационный институт (1958 г.); Высшую партийную школу, г. Москва (1964 г.). С 1958 года работал в ОКБ-154 (ныне — Конструкторское бюро химавтоматики, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Воронеж: инженер, секретарь парткома, начальник бригады, ведущий конструктор, заместитель начальника конструкторского отдела, начальник испытательного комплекса, первый зам. начальника предприятия — заместитель главного конструктора, с 1988 года — руководитель группы ведущих специалистов, советник генерального директора по организационным и экономическим вопросам (2011 г.), ученый секретарь НТС.

Участвовал в создании и освоении жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей семейства «Восток», «Молния», «Союз», «Протон», «Энергия», боевых ракетных комплексов Р-9А, УР-200, «Стилет», «Сатана», «Воевода», «Синева», в создании и развитии производственной и экспериментальной базы, освоении новых технологий, экологической защите окружающей среды.

Лауреат премии СМ СССР (1986 г.), Правительства РФ (2001 г.). Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями. «Заслуженный испытатель космической техники» (2000 г.).

Талантливый специалист в области создания жидкостных ракетных двигателей Анатолий Климентьевич Сысоев скончался 21 марта 2017 года.

MIL OSI