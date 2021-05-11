В. Матвиенко возложила цветы в память погибших в казанской школе

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выразила соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила Полномочное представительство Республики Татарстан в Москве. Глава СФ возложила цветы к импровизированному мемориалу в память погибших в казанской школе и оставила запись в Книге соболезнований.

«До глубины души потрясена трагическими последствиями стрельбы в казанской гимназии № 175», — написала Валентина Матвиенко.

От имени Совета Федерации и от себя лично она выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Валентина Матвиенко возложила цветы в память погибших в казанской школе

«Наши сердца в это тяжелое время скорбят вместе с семьями невинных жертв этой страшной трагедии», — отметила Председатель СФ.

Валентина Матвиенко сказала журналистам о том, что в последние годы много делалось для обеспечения безопасности школьников. «Но очевидно, что сделано не все. И власть, и общество должны извлечь уроки из этой трагедии», — подчеркнула спикер СФ.

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