В. Полетаев провел встречу с Главой Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках «региональной недели» сенатор также наградил победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай встретился с главой региона Олегом Хорохординым.

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В ходе встречи обсудили вопросы подготовки Дней Республики Алтай в Совете Федерации, которые пройдут в июне текущего года, а также предстоящую работу правительства региона в связи с реализацией положений Послания Президента Российской Федерации. Еще одной темой разговора стал отчет о результатах деятельности правительства Республики Алтай за 2020 год.

Сенатор провел торжественное награждение победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Полетаев наградил победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!»

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Владимир Полетаев наградил победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!»

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Владимир Полетаев наградил победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!»

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Владимир Полетаев наградил победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!»

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Владимир Полетаев наградил победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!»

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Владимир Полетаев наградил победителей и призеров конкурса «Мы помним! Мы гордимся!»

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Владимир Полетаев провел встречу с Главой Республики Алтай

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На мероприятии присутствовали депутаты Государственной Думы Российской Федерации Иван Белеков и Родион Букачаков, председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев, представители культуры, общественных организаций и силовых структур региона.

Победителей определяла экспертная комиссия, в состав которой вошли ветераны, видные деятели культуры, представители общественных объединений. За три месяца в оргкомитет поступило 150 работ. Более двадцати участников были отмечены Дипломами и подарками в трех номинациях: «Влог» (видео-блог), «Вокал», «Декламация».

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