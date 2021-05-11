Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Центр Хруничева#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#МКС#Наука11.05.2021 11:15

Наземные испытания модуля «Наука»

На космодроме Байконур продолжаются плановые операции заключительного этапа заводских контрольных испытаний (ЗКИ) модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции по программе наземной предстартовой подготовки в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254.

В соответствии с графиком работ на техническом комплексе начинается цикл пневмовакуумных испытаний модуля «Наука», предназначенных для точного контроля высоких требований к герметичности крупногабаритных отсеков и бортовых систем в наземных условиях. Модуль прошел подготовительные операции, был заполнен гелиево-воздушной газовой смесью и помещен в вакуумную камеру ВК-17Т523МР.

Пневмовакуумные испытания рассчитаны на месячный срок, в течение которого будут проверена герметичность корпуса, люков и стыковочных агрегатов, а также функционирование пневмогидросистем и наружных гидравлических контуров. Затем планируются монтаж панелей радиаторов и заправка контура системы обеспечения температурного режима, а также окончательная установка европейского манипулятора ERA. После финального проведения контрольных испытаний обширная программа полигонных заводских контрольных испытаний завершится процедурой материально-технической приемки модуля «Наука» официальным заказчиком — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Работы на техническом комплексе будут проводиться специалистами РКК «Энергия» и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) в рамках штатной подготовки изделия расчетной продолжительностью 54 дня. На этот период предусматривается установка панелей солнечных батарей, размещение доставляемых грузов и контрольное взвешивание модуля, сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты космического назначения.

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева в кооперации с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос) в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

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