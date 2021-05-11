Н. Семисотов: Волгоградская область примет Всероссийский форум ветеранов

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие соберет в городе-герое Волгограде руководителей ветеранских организаций из различных субъектов РФ, отметил сенатор.

Представители в СФ от исполнительного и от законодательного органов государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области и Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области приняли участие в расширенном заседании Бюро областного Совета ветеранов. Обсуждалась подготовка к Всероссийскому форуму ветеранов, который пройдет в Волгограде во второй половине мая этого года.

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В мероприятии участвовали губернатор региона Андрей Бочаров, БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области актив ветеранского движения области, представители общественности и депутатского корпуса различных уровней.

Николай Семисотов отметил, что форум соберет на своих площадках руководителей ветеранских организаций из регионов страны, представителей молодежных и волонтерских общественных объединений. В рамках его работы планируется обсуждение актуальных задач ветеранского движения, посещение гостями города-героя памятных мест.

Николай Семисотов и Сергей Горняков приняли участие в расширенном заседании Бюро областного Совета ветеранов

Сенатор считает, что выбор места для проведения форума справедлив и обоснован. «Героическая история Сталинграда — Волгограда, активное ветеранское движение, серьезный опыт взаимодействия поколений и патриотического воспитания молодежи – все эти факторы, несомненно, повлияли на то, чтобы именно в Волгограде состоялось столь значимое мероприятие».

Парламентарий добавил, что форум вошел в федеральную программу празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с тем он станет одним из этапов подготовки к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве, которое будет отмечаться в 2023 году.

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