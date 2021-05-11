Президенту доложено о ситуации в Казани

Source: President of Russia – Kremlin

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Владимир Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова Бортников Александр Васильевичдиректор Федеральной службы безопасности о ситуации, переговорил по телефону с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным Мишустин Михаил ВладимировичПредседатель Правительства Российской Федерации , Заместителем Председателя Правительства Татьяной Голиковой Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства , главой МЧС Евгением Зиничевым Зиничев Евгений НиколаевичМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий . Президент поручил Правительству обеспечить медицинскую и психологическую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие родственникам погибших.

В Казань направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием. Министру просвещения Сергею Кравцову Кравцов Сергей СергеевичМинистр просвещения и Министру здравоохранения Михаилу Мурашко Мурашко Михаил АльбертовичМинистр здравоохранения поручено вылететь на место трагедии.

Отдельное поручение дано директору Росгвардии Виктору Золотову Золотов Виктор Васильевичдиректор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.

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