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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ11.05.2021 13:30

Протон-ПМ — партнёр краевой олимпиады «Космонавтика и авиация»

В марте-апреле 2021 года прошли заочный и очный этапы Краевой инженерно-технической олимпиады «Космонавтика и авиация». Мероприятие организуется аэрокосмическим факультетом Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с компанией «Протон-ПМ» с 2015 года. В этот раз участниками олимпиады стали более 900 школьников, 110 из них прошли в очный тур.

Встреча участников лицом к лицу состоялась 25 апреля на аэрокосмическом факультете ПНИПУ. Организаторы предложили ученикам школ за два часа решить три задачи по физике на космическую тему. Справившись с испытаниями, ребята отправлялись на экскурсию по факультету. Успешнее всех решили задания ученики гимназии № 5 (Пермь), лицея № 1 (Кунгур), Инженерной школы (Пермь), лицея № 4 (Пермь), школы № 14 (Губаха), школы № 4 (Оса). Победители получили подарки от «Протон-ПМ» — музыкальную колонку, игрушку-антистресс в виде символов профориентации Протошки и Ангарочки.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу АО «Протон-ПМ»: «Краевая олимпиада, ежегодно организуемая вместе с аэрокосмическим факультетом пермского политеха, — отличная возможность выявить талантливых ребят и поощрить их увлечение физикой. Со школы воспитывая в детях любовь к науке, мы можем не волноваться за будущие поколения работников. В следующем году планируем привлечь к сотрудничеству больше машиностроительных предприятий, чтобы олимпиада вышла на всероссийский уровень».

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