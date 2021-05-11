Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Интервью#СМИ#ТАСС#Александр Блошенко#АСПОС ОКП#ЦНИИмаш11.05.2021 10:00

РФ отслеживала сход с орбиты ступени ракеты КНР оптическими и радиолокационными средствами

Россия задействовала оптические и радиолокационные средства, а также спутник «Аист-2Д» для слежения за неконтролируемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Из оптических средств АСПОС ОКП (Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве — прим. ТАСС) работали две наших обсерватории — Кисловодск и Крым. Главную задачу решали телескопы с 30-мм апертурой и спарка из двух средств с 19-мм апертурой. Это обзорные телескопы, у них не очень высокое разрешение, „детальность“ съемки самой ступени, но зато широкое поле зрения, что важно при поиске низко и быстро летящих объектов», — отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, также для слежения был задействован российский спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» и радиолокационные средства Минобороны России. «Они вели эту ступень своими радиолокационными средствами, несколько раз в сутки предоставляя нам данные по установленному протоколу обмена», — пояснил он.

Исходя из полученной информации, рассчитывались баллистика орбиты ступени и прогнозы ее входа в атмосферу. «Мы увидели параметры орбиты этой ступени, что она не выходит за границы 40-41 параллели, это значит, что Россия не попадает в зону условного «поражения», — сказал Блошенко.

Расчет траектории

Изначально невозможно было предсказать точное место входа ступени в плотные слои атмосферы, потому что сама атмосфера Земли имеет неравномерное распределение, которое постоянно меняется. Не существует четкой границы, высоты с точностью до метра, достигнув которой объект начнет резко падать, при этом было видно, что сама ступень неуправляемо вращалась, подчеркнул специалист.

«У нас изначально был прогноз интервала сведения ступени порядка восьми витков, начиная со 156, мы понимали, что где-то между ними ступень начнет „черпать“ атмосферу, после чего она начнет быстро терять высоту, гореть в плотных слоях. Было понятно, что полностью она не сгорит в атмосфере, но достоверно как именно она себя поведет, не знал никто, думаю даже сами разработчики», — рассказал Блошенко.

Таким образом, добавил исполнительный директор, Роскосмос показывал траекторию движения ступени, отмечая, где может быть прогнозируемое начало точки входа, конец этой зоны вероятности и ее середину (медиану). «С каждым днем апогей и перигей орбиты падали и этот интервал неопределенности сужался. И уже в последний день у нас было понимание в интервале около половины витка. За несколько часов у нас была информация порядка четверти витка и медиана, которая совпала с той точкой, где эта ступень и вошла в атмосферу», — заключил Блошенко.

Ракета-носитель CZ-5B 29 апреля 2021 года стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции. Вторая ступень носителя осуществила неуправляемый сход с орбиты, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. Российский Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве собирал и обрабатывал информацию о ее сходе с орбиты.

Диалог по налаживанию безопасных маневров

По мнению Блошенко, в рамках космической деятельности необходим диалог по налаживанию безопасных маневров на орбите.

«Единой диспетчерской, как у самолетов, тут нет. Здесь нужен взаимный диалог и совместные усилия по налаживанию безопасных маневров», — считает Блошенко.

По словам исполнительного директора, в этом вопросе США пытаются установить собственную гегемонию. «Мы считаем, что эта деятельность должна быть открытой и международной, потому что это общий вопрос, он не может диктоваться одной страной», — отметил он.

Блошенко подчеркнул, что только у двух стран — у РФ и США — есть полнофункциональные системы, которые следят за околоземным космическим пространством (ОКП). По его словам, о российской Автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в ОКП американцы выяснили в свое время только на площадке ООН.

«У них был большой интерес по налаживанию такой работы (контроля за ОКП — прим. ТАСС), когда они думали, что они единственные. Когда ты уникальный, ты думаешь, что будешь „выдавать штрафы“, разрешения на маневры и пуски, но неожиданно появился второй компетентный коллега, у которого можно запросить независимое экспертное мнение. Тут они свою активность убавили», — сказал специалист.

Исполнительный директор Роскосмоса добавил, что Россия открыта к диалогу с любыми странами и готова предоставлять свои услуги, брать на сопровождение аппараты, осуществлять абонентское обслуживание группировок.

Ответственное поведение

Блошенко также отметил, что пуск китайской ракеты Long March-5B, вторая ступень которой осуществила неконтролируемый сход с орбиты и вошла в атмосферу в воскресенье, нельзя назвать ответственным в полной мере. «Нам бы, конечно, хотелось, чтобы при последующих запусках они нам предоставляли более полную информацию о параметрах пуска и носителя, чтобы мы и остальные страны могли делать более точные прогнозы», — сказал он.

По мнению исполнительного директора Роскосмоса, подобным объектам нужно делать управляемое выведение из эксплуатации: оснащать системами контролируемого увода на орбиту захоронения, либо увода с орбиты в безопасный район.

С другой стороны, подчеркнул Блошенко, США зачастую демонстрируют более безответственное поведение, особенно когда речь заходит о низкоорбитальных группировках с огромным числом аппаратов. «Уже мировое сообщество астрономов выражает всяческий протест, было несколько неприятных предаварийных ситуаций на орбите даже между разными американскими спутниками», — сказал специалист, при этом особо отметил, что у РФ нет данных о том, что в спутниках США заложен гарантированный механизм увода с орбиты.

«У нас нет данных, что там заложен гарантированный механизм для увода с орбиты. Есть определенный механизм у спутника Starlink, который обеспечивает автоматическое „отруливание“ при угрозе столкновения, но они ни с кем не синхронизировали эти протоколы», — сказал он.

Источник: ТАСС11 мая 2021 года, 05:29

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