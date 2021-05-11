Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Аист-2Д#Александр Блошенко#АСПОС ОКП#ЦНИИмаш11.05.2021 01:30

РФ специально разворачивала спутник, чтобы отследить ступень китайской ракеты

Россия специально меняла ориентацию спутника «Аист-2Д», чтобы отследить сход с орбиты второй ступени ракеты Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B), которая ранее вывела на орбиту модуль китайской станции. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Обычно „Аист“ снимает Землю. Его специальным образом развернули по команде с Земли, просчитав взаимную баллистику „Аиста“ и ступени китайской ракеты», — отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора, в результате утром 9 мая был получен снимок ступени аппаратом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но на фоне космоса. Всего аппарат предпринял две попытки сфотографировать часть китайской ракеты.

«Это с одной стороны была уникальная операция, с другой — спутники ДЗЗ штатно имеют такую возможность, они могут менять ориентацию для проведения калибровки по звездам», — пояснил специалист, подчеркнув, что в настоящий момент аппарат работает в штатном режиме, снимает Землю.

Ракета-носитель CZ-5B 29 апреля 2021 года стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции. Вторая ступень носителя осуществила неуправляемый сход с орбиты, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. Российский Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») собирал и обрабатывал информацию о ее сходе с орбиты.

Источник: ТАСС11 мая 2021 года, 01:21

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