Совершенствуется механизм выплат страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий закон представил на рассмотрение сенаторов первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике А. Варфоломеев.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».

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Докладчиком по этому вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

Законодательным актом вводится осуществление выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации (за исключением выплаты за счёт средств страхователя пособия за первых три дня временной нетрудоспособности) путём перечисления денежных средств на банковский счет застрахованного или через организацию федеральной почтовой связи, иную организацию по выбору застрахованного.

В целях совершенствования механизма выплат страхового обеспечения законом уточняются права, обязанности и порядок взаимодействия субъектов обязательного социального страхования, а также устанавливается порядок возмещения страхователем или застрахованным лицом излишне понесённых страховщиком расходов на выплату страхового обеспечения, и порядок их взыскания.

Кроме того, вводится обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа, размещаемого в информационной системе страховщика. Закрепляется механизм назначения и выплаты страхового обеспечения без заявления застрахованного лица ‑ с использованием электронного обмена сведениями между страхователем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, учреждениями медико-социальной экспертизы. Устанавливаются меры ответственности страхователя в виде взыскания штрафа за совершение нарушений законодательства об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Вводятся правовые основания для возмещения расходов страхователя на оплату территориальным органом Фонда дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.

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