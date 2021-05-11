Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный11.05.2021 17:15

Стартовала студенческая стройка «Космодром Восточный – 2021»

На космодроме Восточный в Амурской области стартовал весенний этап межрегиональной студенческой стройки «Космодром Восточный — 2021». На объектах Центра строительства космодрома Восточный филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — ЦИиУС студенческие отряды будут работать с 11 мая по 26 июня 2021 года. Ребята будут заниматься общестроительными работами на жилом фонде, благоустройством метеокомплекса, подготовкой исполнительной и технической документации.

В целом в весеннем этапе примут участие 100 молодых ребят из Сибири и Дальнего Востока. В студенческие отряды вошли представители Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Благовещенск), Дальневосточного государственного аграрного университета (Благовещенск), Алтайского архитектурно-строительного колледжа (Барнаул), Новосибирского техникума геодезии и картографии (Новосибирск), Благовещенского политехнического колледжа (Благовещенск), Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций (Белогорск), Райчихинского индустриального техникума (Райчихинск).

ЦЭНКИ принимает студенческие строительные отряды с 2017 года. Бойцы студотрядов трудятся на Восточном уже десятый год. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более четырех тысяч студентов из 45 регионов Российской Федерации.

MIL OSI