С. Кисляк: Национальное законодательство должно иметь приоритетное значение при регулировании вопросов финансирования избирательных кампаний

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности СФ Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии. Мероприятие прошло в дистанционном режиме.

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Главной темой обсуждения стал проект доклада и резолюции на тему «Прозрачность и регулирование пожертвований политическим партиям в ходе избирательных кампаний».

В своем выступлении Сергей Кисляк отметил, что проект резолюции, с одной стороны, содержит немало логичных и небезосновательных предложений по усилению государственного противодействия иностранному вмешательству во внутриполитические дела европейских государств. Но его ценность значительно снижается в силу двойных стандартов в некоторых оценках, например, в отношении попыток выделить НКО в категорию, требующую особого отношения, и стремления навязать государствам-членам единые, «гармонизированные» законодательные стандарты.

Сенатор подчеркнул, что приоритетное значение при регулировании иностранного финансирования избирательных кампаний должно иметь именно национальное законодательство стран-членов.

Сергей Кисляк также остановился на том факте, что в докладе полностью проигнорированы беспрецедентные попытки внешних сил повлиять на ситуацию в России и спровоцировать через финансовые вливания в избирательные кампании «цветные революции» в других государствах. Российская делегация продолжит отстаивать эту позицию при обсуждении доклада в ходе июньской сессии ПАСЕ, заявил он.

Кроме того, на заседании обсуждалось участие представителей гражданского общества в предпринимаемых усилиях в борьбе с изменением климата. В ходе слушаний по этому вопросу Сергей Кисляк указал на важность темы, подчеркнув, что из‑за различий в работе институтов гражданского общества в странах-членах на данном этапе едва ли можно говорить о возможности выработки неких единых подходов. Согласование эффективных решений в этом вопросе возможно лишь в ходе продолжительной и учитывающей самые разные аспекты проблемы дискуссии, для которой прошедшие в рамках заседания Комиссии слушания стали лишь отправной точкой, считает сенатор.

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