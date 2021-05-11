С. Митин: Принятие нового закона о семеноводстве объективно необходимо

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание временной рабочей группы по подготовке поправок в проект федерального закона «О семеноводстве».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел заседание временной рабочей группы по подготовке поправок в проект федерального закона «О семеноводстве», внесенный Правительством Российской Федерации.

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Сенатор сообщил, что законопроект прошёл обсуждение в профильных комитетах Совета Федерации и Государственной Думы.

Сергей Митин считает объективно необходимым принятие нового закона «О семеноводстве». Этот вопрос находится на особом контроле Президента страны, Правительства, обеих палат российского парламента, добавил он.

Концепцию законопроекта перед первым чтением профильный Комитет СФ единогласно поддержал на своем заседании в марте текущего года.

Как рассказал законодатель, по итогам проведенного Комитетам СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию расширенного совещания на тему «Обеспечение развития отечественных селекции и семеноводства: проблемы и перспективы» было принято решение о необходимости внесении поправок в проект федерального закона.

Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Олег Алексеев

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Олег Алексеев

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание временной рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«В целях организации работы по внесению поправок в проект федерального закона «О семеноводстве», 23 апреля, на заседании нашего Комитета было решено создать соответствующую временную рабочую группу. К сегодняшнему заседанию, мы систематизировали 30 замечаний и предложений к законопроекту, поступивших в Совет Федерации», — проинформировал Сергей Митин.

В ходе совещания были рассмотрены представленные замечания и предложения, и принято решение об их целесообразности.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, профессионального сообщества, Национального союза селекционеров и семеноводов, эксперты.

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