Утверждена Политика Группы «Газпром» в области устойчивого развития

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 мая 2021, 16:30

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил Политику Группы «Газпром» в области устойчивого развития.

Документ закрепляет миссию Группы в этой сфере — вносить позитивный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации и других регионов присутствия компании, следуя принципам экологической и социальной ответственности.

Политика определяет цели и обязательства Группы «Газпром» по таким направлениям, как социально-экономическое развитие, совершенствование корпоративного управления, охрана окружающей среды, ресурсо- и энергосбережение, энергоэффективность. Внимание в документе также уделено соблюдению прав человека, в частности, в отношении работников компании, ее партнеров и контрагентов, жителей регионов, в которых работает «Газпром», включая коренные малочисленные народы.

Политика Группы «Газпром» в области устойчивого развития размещена на сайте компании в разделе «Устав и внутренние документы ПАО „Газпром“».

Управление информации ПАО «Газпром»

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