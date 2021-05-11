Ю. Валяев: Трансграничный мостовой переход через Амур станет частью нового экспортного маршрута в КНР

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил строительную площадку трансграничного железнодорожного мостового перехода в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в ходе поездки в регион посетил строительную площадку трансграничного железнодорожного мостового перехода через реку Амур в селе Нижнеленинское.

Смотрите также

Сенатор отметил, что строительство объекта играет большую роль в экономике области, развитии российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

По состоянию на начало мая, на строительных объектах мостового перехода сосредоточено более 250 специалистов. Срок завершения строительно-монтажных работ запланирован на III квартал 2022 г. Общая протяженность моста Нижнеленинское — Тунцзян составит 2,21 км, из них российская часть — 309 м, уточнил парламентарий.

Юрий Валяев посетил строительную площадку трансграничного железнодорожного мостового перехода в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области

1 из 3

Юрий Валяев посетил строительную площадку трансграничного железнодорожного мостового перехода в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области

2 из 3

Юрий Валяев посетил строительную площадку трансграничного железнодорожного мостового перехода в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области

3 из 3

По словам Юрия Валяева, мост станет частью нового экспортного маршрута, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, а затем, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан — Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.

«Для Еврейской автономной области строительство железнодорожного моста может послужить основой создания транспортно-логистического кластера на границе с КНР. Кроме того, увеличатся поступления в бюджет при реализации проектов в сферах горной добычи и сельского хозяйства», – отметил сенатор.

MIL OSI