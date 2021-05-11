Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ИСС Решетнева#НПЦ Полюс11.05.2021 07:30

70 лет Научно-производственному центру «Полюс»

70 лет назад, 11 мая 1951 года, образован Томский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики. Ныне — Научно-производственный центр «Полюс» — предприятие Госкорпорации «Роскосмос», входящего в состав интегрированной структуры компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». В течение многих лет оно специализируется на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики.

Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются на сотнях космических аппаратов различного назначения, входят в состав специального оборудования объектов морской техники, применяются для электрохимической защиты магистральных нефтегазопроводов и т. д. Производство имеет все виды технологий. Отработка и испытания выпускаемых изделий проводятся на собственной экспериментально-испытательной базе. В рамках реализации программы реконструкции и технического перевооружения проведено оснащение производства и испытательной базы современным высокопроизводительным оборудованием, что позволило существенно улучшить качество и снизить трудоемкость изготовления приборов и устройств.

Информационная поддержка создания инновационной техники обеспечивается наличием корпоративной сети предприятия и соответствующими информационными ресурсами, охватывающими все уровни разработки, изготовления и испытаний выпускаемой продукции. Поэтапно внедряется собственная автоматизированная система управления инженерными данными и производством, которая позволит сформировать единую информационную среду для всех участников жизненного цикла изделий.

Внедрена и сертифицирована по международным стандартам система менеджмента качества, метрологической службе выдан аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, а испытательной лаборатории — на право проведения сертификационных испытаний электронной компонентной базы. Имеются все необходимые свидетельства и лицензии на разработку и производство электроэнергетических и электромеханических систем.

Первостепенное внимание уделяется организации перспективных научных исследований, без чего невозможно создание новых изделий, совершенствование их характеристик. Схемные и конструктивные решения защищены многочисленными патентами и авторскими свидетельствами. Результаты фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований отражены в целом ряде кандидатских и докторских диссертаций. На предприятии регулярно проходят научно-технические конференции, издаются научные труды, статьи и монографии.

НПЦ «Полюс» располагает высококвалифицированными кадрами, владеющими уникальными технологиями создания приборов и систем различного назначения, начиная от проведения научно-исследовательских работ, анализа технического задания и автоматизированного проектирования и заканчивая авторским надзором за эксплуатацией изделий. Таким образом, предприятие обладает всеми возможностями для реализации самых сложных проектов, выполнения федеральных целевых программ, роста научного потенциала, динамичного развития и успешной конкуренции на отечественном и мировом рынке.

НПЦ «Полюс» специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и телевещания («Молния», «Галс», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «Глонасс»), дистанционного зондирования Земли («Ресурс-ДК»), космического мониторинга природной среды («Метеор»), исследования дальнего космоса («Фобос», «Марс»), на Международной космической станции.

Из новых научно-технических направлений деятельности следует отметить создание, организацию производства и внедрение корабельных электроприводов и малошумных электровентиляторов для систем вентиляции, кондиционирования, а также нового поколения индукционных датчиков повышенной точности для авиационной техники (АН-148, ЯК-130, АН-70, HJT-36). В рамках реализации программы конверсии разработаны и освоены в производстве специализированные сварочные агрегаты инверторного типа и станции катодной защиты магистральных газо- и нефтепроводов от электрохимической коррозии, серия водогрейных котлов, а также теплогенераторы и газогенераторы, работающие на торфе, угле, отходах переработки леса, для снабжения отдаленных поселков тепловой и электрической энергией.

НПЦ «Полюс» — это органичное сочетание научных и производственных служб, организационно увязанных едиными целями и задачами. Подобный симбиоз, с учетом технологических возможностей предприятия, позволяет выпускать электротехническую продукцию широкого спектра с неизменно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, надежностью и качеством.

На предприятии внедрена и сертифицирована по международным стандартам современная система менеджмента качества. Метрологической службе выдан аттестат аккредитации на право поверки средств измерений. Имеются все необходимые свидетельства и лицензии на создание и производство электроэнергетических и электромеханических систем.

MIL OSI