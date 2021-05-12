Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия13.05.2021 00:30

Александр Калери принимает поздравления с юбилеем

Свой первый космический полет Александр Юрьевич Калери совершил с 17 марта по 10 августа 1992 года в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз ТМ-14» и бортинженера орбитального комплекса «Мир» по программе 11-й основной экспедиции, российско-немецкой программе «Mir-92» и российско-французской программе «Антарес». Выполнил один выход в открытый космос длительностью 2 часа 03 минуты. Продолжительность полета составила 145 суток 14 часов 10 минут.

Второй полет Александр Калери проходил с 17 августа 1996 года по 2 марта 1997 года на корабле «Союз ТМ-24» и станции «Мир» в качестве бортинженера по программе 22-й основной экспедиции, российско-американской программе «Мир 22/NASA-3» и российско-французской программе «Кассиопея». Выполнил два выхода в открытый космос общей длительностью 12 часов 36 минут. Продолжительность полета составила 196 суток 17 часов 26 минут.

Третий полет Александр Калери выполнил с 3 апреля по 16 июня 2000 года на космическом корабле «Союз ТМ-30» и станции «Мир» в качестве бортинженера по программе 28-й основной экспедиции. В процессе проведения эксперимента «Плазменный кристалл-2» экипажем впервые были получены устойчивые упорядоченные пространственные структуры в условиях невесомости. Полет ЭО-28 был завершающим на орбитальную станцию «Мир». Во время полета космонавт выполнил один выход в открытый космос длительностью 5 часов 03 минуты. Продолжительность полета − 72 суток 19 часов 42 минуты.

В свой четвертый полет Александр Юрьевич отправился 18 октября 2003 года в составе экипажа 8-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира корабля «Союз ТМА-3» и бортинженера МКС. Он выполнил один выход в открытый космос длительностью 3 часа 56 минут. Продолжительность полета составила 194 суток 18 часов 33 минуты.

Пятый полет Александр Юрьевич выполнил с 8 октября 2010 года по 16 марта 2011 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-М» и бортинженера 25-й и 26-й основных экспедиций на МКС вместе с Олегом Скрипочкой и Скоттом Келли. Продолжительность полета составила 159 суток 8 часов 43 минуты.

Почетные звания:

Герой Российской Федерации (1992 г.),

Летчик-космонавт Российской Федерации (1992 г.) — cтал первым, кому было присвоено это звание.

Награды:

Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (1992), орденом «За заслуги перед Отечеством» III-й степени (Указ Президента Российской Федерации № 342 от 11 апреля 1997 года) и II-й степени (Указ Президента Российской Федерации № 1858 от 9 ноября 2000 года), орденом Дружбы (Указ Президента Российской Федерации № 1247 31 октября 2005 года), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (Указ Президента Российской Федерации № 432 от 12 апреля 2011 года).

Награжден так же медалью NASA «За космический полет» и медалью NASA «За общественные заслуги», кавалер ордена Почетного легиона (Франция, 1997 год).

Классность:

Имеет налет 22 часа на учебно-тренировочном самолете Л-39. Совершил 14 прыжков с парашютом;

Космонавт 3-го класса (24.08.1992 г.);

Космонавт 2-го класса (01.04.1997 г.);

Космонавт 1-го класса;

Инструктор-космонавт-испытатель 1 класса.

В настоящее время он занимает должность руководителя летно-космического центра Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, летчики-космонавты, коллектив ракетно-космической отрасли поздравляют Александра Калери с 65-летием и желают ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в профессиональной деятельности и новых свершений!

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