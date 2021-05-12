А. Яцкин: На Невском конгрессе будет представлен передовой опыт в сфере развития экологичных производств

Source: Russia – Council of the Federation

Опубликована расширенная программа Невского международного экологического конгресса, проводимого под эгидой Совета Федерации.

На официальном сайте Невского международного экологического конгресса опубликована расширенная деловая программа мероприятия с описанием сессий и ключевыми спикерами. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

Смотрите также

Конгресс состоится 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

В работе Конгресса примут участие представители органов власти, в том числе парламентов стран СНГ, руководители российских и международных компаний, деятели науки и представители общественных организаций.

Деловая программа мероприятия охватывает такие вопросы, как управление водными ресурсами, экологическое просвещение и туризм, новая климатическая политика, экономика замкнутого цикла, «зеленая энергетика», лесные ресурсы, экологические вопросы Арктики и экобезопасность. «В этом году заявлен очень сильный экспертный состав, представители власти, науки и бизнеса объединят свои усилия для решения вопросов экологии. На Конгрессе будет представлен передовой российский и международный опыт, программы поддержки и развития экологичных производств и других проектов, направленных на охрану окружающей среды», — отметил Андрей Яцкин.

Конгресс традиционно проходит в Таврическом дворце — на площадке Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. Миссией проекта является содействие формированию международной системы экологической безопасности.

MIL OSI