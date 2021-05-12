В. Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Государственной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

С отчетом о работе Правительства РФ перед депутатами выступил М. Мишустин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в пленарном заседании Государственной Думы.

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Провел заседание Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Перед депутатами с отчетом о деятельности Правительства выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он рассказал о работе кабинета министров в 2020 году и ответил на вопросы парламентариев.

Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе

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Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе

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Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

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Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе

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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Правительство РФ представляет Государственной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.

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