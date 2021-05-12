Д. Гусев: Дополнительные механизмы господдержки позволят ускорить социально-экономическое развитие арктических регионов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече в Нарьян-Маре, на которой обсуждалась программа «Арктический гектар».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа встретился с представителями Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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Во встрече, прошедшей в Нарьян-Маре, также участвовали руководители профильных департаментов администрации региона, депутаты окружного парламента, главы муниципальных образований Заполярного района и представители общественных организаций, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории НАО.

В ходе мероприятия обсуждалось расширение программы «Дальневосточный гектар» на территории, расположенные в Арктической зоне Российской Федерации, в частности, Ненецкого АО.

Начальник регионального Управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская сообщила, что до 1 августа 2021 г. предстоит подготовить и принять региональный закон «О территориях Ненецкого автономного округа, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».

Денис Гусев принял участие во встрече в Нарьян-Маре, на которой обсуждалась программа «Арктический гектар»

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Денис Гусев принял участие во встрече в Нарьян-Маре, на которой обсуждалась программа «Арктический гектар»

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Денис Гусев принял участие во встрече в Нарьян-Маре, на которой обсуждалась программа «Арктический гектар»

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Денис Гусев принял участие во встрече в Нарьян-Маре, на которой обсуждалась программа «Арктический гектар»

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Денис Гусев принял участие во встрече в Нарьян-Маре, на которой обсуждалась программа «Арктический гектар»

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Денис Гусев принял участие во встрече в Нарьян-Маре, на которой обсуждалась программа «Арктический гектар»

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Она отметила, что в НАО есть две территории, где может быть реализован проект «Арктический гектар». Это муниципальные образования Заполярного района «Омский сельсовет» и «Пёшский сельсовет».

Денис Гусев рассказал, что реализация проекта запланирована в два этапа. «На первом преимущественное право на «Арктический гектар» будут иметь жители Ненецкого АО. Через полгода, на втором этапе, претендовать на получение в безвозмездное пользование земельного участка сможет любой гражданин России, а также участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей», — уточнил сенатор.

По мнению парламентария, создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики будет способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в соответствующие бюджеты, что, в свою очередь, позволит повысить уровень социально-экономического развития арктических регионов и качество жизни населения. Вместе с тем, считает Денис Гусев, особое внимание необходимо уделить сохранению традиций и культуры местного населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера.

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