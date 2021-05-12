Записаться в спортшколы в режиме онлайн теперь могут жители 38 регионов России

Source: Russia Ministry of Sport

Подать заявление на занятия желаемым видом спорта в режиме онлайн могут жители 38 субъектов Российской Федерации. Это стало возможным благодаря запуску сайта хочувспортшколу.рф. Всероссийский сервис записи в спортшколы открыт на базе платформы «ЛСпорт» при поддержке Министерства спорта РФ в середине апреля. В настоящее время к сервису подключены 452 спортшколы из 38 регионов России.

Такая система нацелена на повышение удобства доступа людей к занятиям физической культурой и спортом. Чтобы записать ребенка в желаемую спортшколу или записаться на занятия самому, достаточно выбрать организацию спортивной подготовки на сайте хочувспортшколу.рф и заполнить упрощенную форму.

На онлайн-сервисе доступна запись как в государственные, так и в частные спортивные организации. Для удобства пользователей добавлена геолокация, что помогает выбрать спортшколу с учетом ее адреса. В планах разработчиков – пополнять список организаций спортивной подготовки и расширять географию, постепенно открывая доступ к записи в спортшколы всех субъектов России.

Министерство спорта РФ планирует учитывать функционал и опыт работы сайта хочувспортшколу.рф при запуске федерального онлайн-сервиса записи в организации спортивной подготовки. Он будет доступен на единой цифровой платформе ГИС «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС), а также на портале Госуслуг.

Напомним, что ГИС ФКиС будет создана к четвертому кварталу 2021 года. В соответствии с поручением Президента России и ведомственной программой цифровой трансформации первоочередными сервисами платформы станут: автоматизация записи в организации спортивной подготовки; формирование Единого календарного плана спортивных соревнований; оптимизация присвоения спортивных разрядов и званий, а также сбор статистической отчетности физкультурно-спортивной сферы. В конце апреля открыт конкурс по выбору разработчика ГИС ФКиС. Он продлится до начала июня текущего года.

Пресс-служба Минспорта России

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