И. Святенко открыла выставку детских рисунков в Московской городской Думе

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция посвящена теме «День Победы глазами детей. Бессмертный полк».

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы открыла в Московской городской Думе выставку детских рисунков «День Победы глазами детей. Бессмертный полк».

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В ходе торжественной церемонии открытия депутаты Московской городской Думы приветствовали участников, а также поблагодарили родителей школьников за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Важно сохранить память о героических военных годах, о бессмертном подвиге советских воинов, освободивших мир от фашизма, и воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за Отчизну», — отметила Инна Святенко.

По словам сенатора, историю переписать невозможно, пока есть очевидцы событий. «И то, что наше общество «не перекодируешь», видно на этих рисунках, которые созданы уже четвертым мирным поколением жителей нашей страны», — добавила парламентарий.

Инна Святенко открыла выставку детских рисунков в Московской городской Думе

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Инна Святенко открыла выставку детских рисунков в Московской городской Думе

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Инна Святенко открыла выставку детских рисунков в Московской городской Думе

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Инна Святенко открыла выставку детских рисунков в Московской городской Думе

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Инна Святенко открыла выставку детских рисунков в Московской городской Думе

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В мероприятии приняла участие заслуженный мастер спорта СССР по велоспорту, призер чемпионатов мира Айно Пуронен. Она рассказала о своих детских годах, которые пришлись на период Великой Отечественной войны. «Сегодня у меня только одно пожелание — чтобы у всех детей было мирное детство, а у всех нас — мирное небо над головой».

Инициатором проведения экспозиции выступил профсоюз «Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта г. Москвы.

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