К. Косачев: Постоянные контакты парламентариев России и Франции открывают новые перспективы для двустороннего диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с Послом Франции в России.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Российской Федерации Пьером Леви.

Смотрите также

Открывая встречу, Константин Косачев отметил, что в России учитывают самостоятельную позицию, потенциал и роль, которую играет Франция в европейских и мировых делах.

«Это открывает новые возможности для двустороннего диалога», — сказал Константин Косачев.

По мнению вице-спикера СФ, российско-французский межпарламентский диалог не останавливается, чему способствуют рабочие контакты глав верхних палат парламентов и сенаторов – членов комитетов по международным делам, обороне и безопасности.

Заместитель Председателя СФ отметил, что недавно избранный председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области настроен продолжать активное взаимодействие с французскими коллегами.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

1 из 8

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

2 из 8

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

3 из 8

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

4 из 8

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

5 из 8

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

6 из 8

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

7 из 8

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции

8 из 8

«Со своей стороны я, в качестве руководителя Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Французской Республики, намерен активизировать диалог по линии групп дружбы», — отметил Константин Косачев.

Заместитель Председателя СФ также подчеркнул, что Россия настроена на укрепление отношений с европейскими странами на принципах равенства, уважения национальной специфики и суверенитета сторон.

Пьер Леви высказался за продолжение диалога с Россией в интересах сохранения мира в Европе.

В ходе беседы Константин Косачев и Пьер Леви обсудили текущее состояние российско-французских, в том числе, межпарламентских отношений, перспективы их дальнейшего развития.

MIL OSI