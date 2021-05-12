К. Косачев: Постоянные контакты парламентариев России и Франции открывают новые перспективы для двустороннего диалога

Source: Russia – Council of the Federation
Заместитель Председателя СФ провел встречу с Послом Франции в России.
Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Российской Федерации Пьером Леви.
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Открывая встречу, Константин Косачев отметил, что в России учитывают самостоятельную позицию, потенциал и роль, которую играет Франция в европейских и мировых делах.
«Это открывает новые возможности для двустороннего диалога», — сказал Константин Косачев.
По мнению вице-спикера СФ, российско-французский межпарламентский диалог не останавливается, чему способствуют рабочие контакты глав верхних палат парламентов и сенаторов – членов комитетов по международным делам, обороне и безопасности.
Заместитель Председателя СФ отметил, что недавно избранный председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области настроен продолжать активное взаимодействие с французскими коллегами.
Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции
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«Со своей стороны я, в качестве руководителя Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Французской Республики, намерен активизировать диалог по линии групп дружбы», — отметил Константин Косачев.
Заместитель Председателя СФ также подчеркнул, что Россия настроена на укрепление отношений с европейскими странами на принципах равенства, уважения национальной специфики и суверенитета сторон.
Пьер Леви высказался за продолжение диалога с Россией в интересах сохранения мира в Европе.
В ходе беседы Константин Косачев и Пьер Леви обсудили текущее состояние российско-французских, в том числе, межпарламентских отношений, перспективы их дальнейшего развития.