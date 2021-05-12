Л. Гумерова приняла участие в 31-й сессии Форума женщин-парламентариев в рамках 142–й Ассамблеи Межпарламентского союза

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор пригласила участниц мероприятия на Третий Евразийский женский Форум в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в 31-й сессии Форума женщин-парламентариев в рамках 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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По словам сенатора, панельная дискуссия была посвящена вопросам равенства поколений в парламентах. В обсуждении участвовали женщины-парламентарии из 170 государств-членов МПС.

В ходе своего выступления Лилия Гумерова рассказала о работе созданной в 2012 г. Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. «Ее целями являются содействие законодательной работе Совета Федерации и развитие молодежного парламентаризма в нашей стране. Она формируется из числа депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований соответствующих регионов, возраст которых на день включения в состав Палаты не превышает 35 лет. В состав Палаты входят по два представителя от каждого субъекта РФ», — отметила она.

По мнению сенатора, участие в деятельности Палаты позволяет молодым лидерам заявить о себе, получить навык парламентской деятельности, обрести единомышленников. «Это своего рода социальный лифт для молодых людей, решивших проявить себя в законодательной работе», — отметила парламентарий.

Лилия Гумерова также пригласила участников мероприятия на Третий Евразийский женский Форум в октябре 2021 г. в Санкт-Петербурге.

«Очень рассчитываю, что эпидемиологическая обстановка позволит нам встретиться в очном формате и обсудить актуальные вопросы глобальной миссии женщин в новой реальности», — заключила сенатор.

Мероприятие состоялось в преддверии предстоящей 142-й Ассамблеи МПС, которая пройдет 24–28 мая нынешнего года.

Межпарламентский союз (МПС) – старейшая международная парламентская организация (основана в 1889 году), насчитывающая 179 парламентов мира. Заседания Форума женщин-парламентариев МПС традиционно приурочены к обеим ежегодным сессиям Ассамблеи.

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