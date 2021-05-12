Л. Талабаева: Обязательная цифровая маркировка поможет защитить потребителя от некачественной молочной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Во Владивостоке прошло выездное совещание, посвященное вопросам внедрения цифровой маркировки и модернизации молочной отрасли ДФО.

Во Владивостоке под председательством члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителя в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмилы Талабаевой ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края состоялось выездное совещание, посвященное вопросам внедрения цифровой маркировки и модернизации молочной отрасли Дальневосточного федерального округа.

Смотрите также

В работе совещания приняли участие члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Молочного союза России, заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц, эксперты.

В качестве модератора выступил член Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский.

По словам Людмилы Талабаевой, защитить потребителя и отечественный продовольственный рынок от некачественной молочной продукции поможет обязательная цифровая маркировка. «Это позволит отслеживать весь путь продукта от производителя до потребителя, бороться с фальсификацией и незаконным оборотом. В настоящее время приняты все нормативные правовые акты, обеспечивающие ее поэтапное введение», — подчеркнула она.

В Приморском крае обязательной маркировке средствами идентификации «Честный знак» подлежит молочная продукция 29 предприятий. Поэтапное внедрение цифровой маркировки начнется с 1 июня 2021 г. и станет обязательной для сыров и мороженого. В регионе работает 15 молокоперерабатывающих предприятий, выпускающих эти категории продукции, все они зарегистрированы в системе «Честный знак».

Во Владивостоке прошло выездное совещание, посвященное вопросам внедрения цифровой маркировки и модернизации молочной отрасли ДФО

«Вопрос о внедрении маркировки молочной продукции находится на особом контроле у Совета Федерации. Это важно как для Приморского края, так и для всех регионов России», — сказала законодатель. Она напомнила, что тема была рассмотрена на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 16 февраля с участием заинтересованных ведомств и отраслевых союзов. По итогам заседания принято решение о необходимости проведения ряда совещаний в регионах для разъяснения правил маркировки молочной продукции средствами идентификации по устранению проблем при ее внедрении в текущем году. «Такие совещания уже проведены в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Сегодня мы продолжаем эту работу в Приморье. На это важное мероприятие были приглашены и другие субъекты Дальневосточного федерального округа», — отметила Людмила Талабаева.

В ходе заседания представители профильных федеральных ведомств рассказали об этапах введения маркировки, мерах господдержки и о том, какие действия в этой связи необходимо предпринять региональным властям, ответили на вопросы.

В свою очередь, приморские производители молочной продукции поделились опытом внедрения цифровой маркировки. Представители малого бизнеса предложили предоставить отсрочку по внедрению маркировки до конца 2022 г. для своих предприятий, такую же, как для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов, так как расходы на внедрение такой системы на крупных и малых предприятиях не пропорциональны объемам производства.

«С учетом всех поступивших замечаний и предложений Минпромторг подготовил проект постановления Правительства РФ, которым срок передачи в информационную систему маркировки о выводе молочной продукции из оборота переносится с 1 декабря 2021 года на 20 января 2022 года. Также увеличивается срок регистрации в системе маркировки для участников оборота, которые работают в отдалённых или труднодоступных местностях. Есть еще ряд изменений и дополнений», — сказала Людмила Талабаева, подводя итоги заседания.

Парламентарий выразила уверенность, что эти изменения пойдут на пользу производителям молочной продукции. «Надеюсь, что наше мероприятие поможет дальневосточникам успешно, с минимальной нагрузкой на предприятия, ввести новый стандарт».

Совещанию предшествовала рабочая поездка на предприятия края, имеющие непосредственное отношение к процессу внедрения цифровой маркировки молочной продукции.

MIL OSI