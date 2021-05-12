М. Ахмадов: В Чеченской Республике оказывают помощь гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о работе, которая проводится с этой целью в регионе.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о проводимых в регионе мероприятиях по оказанию помощи гражданам в улучшении жилищных условий.

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«Накануне помощь была оказана жительнице селения Белгатой Елене Любимовой. Она вместе с двумя детьми, один из которых инвалид, проживала в ветхом домовладении. Женщина обратилась к властям за поддержкой, и она пришла быстро. В течение месяца семья смогла въехать в комфортный новый дом со всеми удобствами», — сообщил Мохмад Ахмадов.

Сенатор рассказал, что взял строительство дома под личный контроль, вопрос улучшения жилищных условий был решен в максимально короткие сроки.

По словам парламентария, данная работа ведется при участии Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Фонд регулярно оказывает всестороннюю помощь тем, кому она необходима. За весь период его существования была оказана поддержка десяткам тысяч людей, нуждающихся в крове, медицинской помощи, трудоустройстве», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий поздравил семью с новосельем и пожелал домашнего уюта, счастья и благополучия.

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