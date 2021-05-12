Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#Наука#МКС12.05.2021 17:30

На Байконуре завершены пневмовакуумные испытания модуля «Наука»

На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») штатно завершили пневмовакуумные испытания лабораторного модуля «Наука». Во время испытаний, которые длились около месяца, была проверена герметичность корпуса, люков и стыковочных агрегатов, а также функционирование пневмогидросистемы и двигательной установки и наружных гидравлических комплексов после их монтажа.

В настоящее время модуль находится в стапеле, проводится подготовка к окончательной установке манипулятора European Robotic Arm, затем планируется заправка контура системы обеспечения теплового режима данного модуля. После этого продолжатся работы по установке микрометеоритной защиты.

Модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева (оборудование бортовых систем и научная аппаратура) в кооперации с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (общее проектирование и производство, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

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