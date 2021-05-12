Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#МКС-65#Прогресс МС-16#Союз МС-18#Союз МС-1912.05.2021 14:35

Очередная коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 20 мая

С целью формирования начальных баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой корабля «Союз МС-18» на 20 мая 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции.

По расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 20:01 по московскому времени в автоматическом режиме состоится включение двигателей транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», которые проработают 180 секунд, а импульс составит 0,2 м/с. После проведения данного манёвра средняя высота МКС увеличится на 350 метров и составит 419,72 км.

По завершении корректирующего манёвра параметры орбиты Международной космической станции предварительно составят:

Период обращения: 92,91 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 417,73 км;

максимальная высота орбиты: 438,22 км.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает 65-й экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon — астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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