О. Алексеев посетил Энгельсский район Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече сенатора с главой района обсуждались вопросы оказания помощи ветеранам, благоустройства дорог и дворовых территорий.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе провел встречу с главой Энгельсского района Алексеем Стрельниковым.

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Они обсудили текущее положение дел в районе, при этом особый акцент был сделан на ремонте дорог. Как было отмечено, в ближайшее время начнется ремонт автоподъезда к селу Квасниковка от автотрассы «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан».

«В нормативное состояние приведут 12 километров дорожного покрытия. Продолжится также ремонт объездной дороги, в результате будет сформирован так называемый малый обход города Энгельса. Продолжится и благоустройство дворовых территорий», — отметил Олег Алексеев.

Сенатор также рассказал о просьбе, которая поступила от ветерана Великой Отечественной войны Веры Шереметьевой. Она попросила о закреплении за ней социального работника. «Помощь уже оказана, социальный работник будет навещать ветерана. Также рассмотрен вопрос о ее госпитализации», — сообщил парламентарий.

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