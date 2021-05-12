О встрече Посла Беларуси В.Брылева с Председателем Народной скупщины Сербии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
12 мая 2021 г.
11 мая 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылева с Председателем Народной скупщины Сербии Ивицей Дачичем.
В ходе беседы был отмечен высокий уровень белорусско-сербских отношений и подтверждена приверженность двух стран дальнейшему укреплению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества.
Стороны выразили заинтересованность в активизации межгосударственных контактов. В целях развития межпарламентского диалога Председателем Народной скупщины Республики Сербия И.Дачичем было подтверждено приглашение руководству Национального собрания Республики Беларусь посетить Сербию с визитом.
На встрече обсуждены перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Сербии, в том числе возможности для реализации совместных проектов.
Рассмотрены также другие вопросы двустороннего взаимодействия, включая взаимную поддержку в рамках международных организаций.
Собеседники выразили готовность приложить необходимые усилия для эффективного продвижения всего комплекса белорусско-сербских отношений.
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