Рабочая встреча с губернатором Омской области Александром Бурковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Александр Леонидович, с чего начнём? С дорог?

За последние три года вы 800 километров построили.

А.Бурков Бурков Александр Леонидовичгубернатор Омской области : Да, по дорогам мы в этом году даже отличились, нам Марат Шакирзянович [Хуснуллин] Хуснуллин Марат ШакирзяновичЗаместитель Председателя Правительства выдал из Резервного фонда миллиард рублей. Хочу сказать, что в 2018 году мы на свой страх и риск начали строить обход территории Казахстана, у нас шесть километров дороги, которая идёт по территории Казахстана, и мы построили новую дорогу, начали проектировать в 2018-м, в прошлом году закончили. И здесь Костюку [Андрею Александровичу, Первому заместителю Министра транспорта] надо отдать должное, он поддержал, выделили средства. Понятно, что обязательства были по итогам демаркации границы.

В целом, если говорить по экономике, результаты у нас неплохие. Считаю, что экономика Омской области выстояла в период пандемии, в период ограничительных мер. У нас рост налоговых доходов за 2020 год составил 4,8 процента. Конечно, это было обусловлено тем, что у нас большой объём внебюджетных инвестиций. Мы за 2020 год выросли на 14 процентов. А если брать за три года, то Омская область – третья среди регионов нашей страны по динамике роста инвестиций.

В.Путин: Хороший показатель.

А.Бурков: Да, в 2017 году у нас инвестиций было меньше 100 миллиардов рублей, а в 2020 году уже было 210 миллиардов рублей.

В.Путин: Если это не бюджетные, то в какие объекты?

А.Бурков: Объекты – это нефтеперерабатывающая промышленность, компания «Газпромнефть» очень много вкладывала. Это перерабатывающие производства сельхозпродукции, это в том числе животноводство, куда эти средства инвестировались. Это всё частные деньги.

Более того, мы хотим сохранить этот темп по инвестициям. Спасибо, что Вы поддержали нашу инициативу по созданию особой экономической зоны «Авангард». В декабре прошлого года Михаил Владимирович Мишустин Мишустин Михаил ВладимировичПредседатель Правительства Российской Федерации подписал постановление о создании зоны. И мы уже только по первым шести производственным проектам рассчитываем на 23 миллиарда инвестиций.

Если говорить о росте промышленного производства, то за три года у нас он составил три процента. А если говорить об объёме отгруженных товаров обрабатывающих производств на душу населения, то Омская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края и 15-е место в Российской Федерации. Здесь результаты очень хорошие.

В сельском хозяйстве, невзирая на природные катаклизмы, которые нас последние два года преследуют, мы всё-таки собираем более трёх миллионов тонн зерновых. При этом у нас наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота, рост производства молока, хотя при этом есть снижение по производству мяса. Это в первую очередь обусловлено реконструкцией на крупнейшем Чунаевском свинокомплексе.

В прошлом году из-за птичьего гриппа мы потеряли полтора миллиона поголовья птицы. Но рассчитываю, что в 2022 году мы полностью восстановим поголовье птицы и восстановим объём производства яйца.

Хотел бы отметить хороший результат, который дали наши аграрии, – это рост экспорта сельхозпродукции. За прошлый год он составил 36 процентов, а за три года у нас произошёл рост экспорта в 2,3 раза. То есть это действительно хорошие результаты.

Также хотел бы отметить, что национальные проекты сегодня играют большую роль в развитии экономики и социальной сферы нашего региона. Мы за два года начала реализации нацпроектов построили уже пять детских садов, одну школу на 1 100 мест, 44 ФАП, в 50 домах культуры сельской местности провели капитальный ремонт. На сегодня у нас в работе ещё 10 детских садов и 6 школ, поэтому здесь вроде бы показатели неплохие, но в то же время есть проблемы.

В.Путин: А по детским садам вы закрываете все потребности?

А.Бурков: Нет. Сегодня есть потребность [в местах в дошкольных учреждениях для детей в возрасте] от 0 до 3 лет. А от 3 до 7 лет практически закрываем, но есть сложность, что сегодня приходится ездить в другие районы города Омска. То есть в сельской местности полегче, а в городе Омске эта проблема стоит.

Хочу сказать, что мы столкнулись с такой проблемой при строительстве соцобъектов, что за прошлые годы, когда строилось минимальное количество этих соцобъектов, мы потеряли компетенцию по проектированию и по строительству.

В.Путин: Есть же такие объекты, которые можно просто тиражировать.

А.Бурков: Берём типовые, но привязка…

В.Путин: Привязка, да.

А.Бурков: …и начинаются проблемы.

У нас в прошлом году были [из-за этого] сорваны сроки и не освоены в полном объёме денежные средства.

В.Путин: Не поддавайтесь на эту привязку. Привязка – не значит смена типового проекта.

А.Бурков: Согласен.

В.Путин: Сейчас напроектируем, и цена полезет.

А.Бурков: Мы стараемся брать из реестра Минстроя уже типовые проекты, и делаем. У нас практически уже всё готово, в этом году мы эффективно работаем.

Но это не самая главная проблема. Самая главная проблема для нашего региона – это отток населения. Он идёт уже второе десятилетие. Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тысяч человек. А если брать приграничные территории с отрицательными миграционными показателями, взять 17 регионов страны, там уехали 210 тысяч человек.

В.Путин: Странного тут ничего нет, это связано с условиями жизни, конечно. Но по климатическим, по природным условиям …

А.Бурков: Мы выигрываем.

В.Путин: … Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область – примерно такие регионы.

А.Бурков: Мы как Краснодарский край по солнечным дням.

Вот здесь вопрос как раз рабочих мест. У нас более 60 тысяч человек, которые работают вахтовым методом за территорией нашего региона. Это в основном север: Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Поэтому здесь вопрос создания новых рабочих мест. Почему мы и экономическую зону «Авангард» запустили. И конечно же, повышение комфорта жизни. Это то ключевое, что сегодня необходимо.

Мне кажется, необходимо сегодня разрабатывать отдельную федеральную программу по социально-экономическому развитию приграничных территорий. Учитывая происходящее в мире, в Средней Азии, тут вопрос нужно рассматривать, и, может быть, рассматривать даже на уровне Совета Безопасности, Госсовета. Тут на Ваше усмотрение, но, мне кажется, такая программа нужна. Это ключевое.

В.Путин: Сейчас скажете об этом отдельно, но я знаю, что один из вопросов у Вас – это дорога.

А.Бурков: Я могу подчеркнуть, что у нас нет практически природных ресурсов, мы удалены от рынков сбыта, и, конечно, мы видим перспективы развития региона в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию.

Мы предлагаем всё-таки рассмотреть возможность строительства северного обхода города Омска. Проблема в том (на первой странице Вы видите), что все промышленные предприятия, их более 200, находятся на правом берегу города Омска, и весь грузовой транспорт идёт сегодня через центр города. Синей линией показан северный обход, 60,5 километра. Стоимость здесь достаточно высокая – 42 миллиарда рублей, но это стройка на десять лет.

Хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович: мы, строя эту дорогу, решаем вопросы экологии не только тем, что выводим транспорт из городской черты, но мы при строительстве земляного полотна планируем использовать отходы золошлаковых хранилищ. То есть у нас на территории города 76 миллионов тонн золошлаковых отходов, 6,5 миллиона мы можем направить на строительство этой дороги. Она связывает две трассы – на Тюмень, и на Новосибирск. И в дальнейшем выходим на трассу, которая идёт на юг, это Павлодар, Республика Казахстан.

Более того, я подчеркну, что решение о строительстве этой дороги было принято ещё в 1982 году ЦК КПСС и Советом Министров. Мы просто делали уже свою трассировку и предпроектные работы.

В.Путин: Хорошо. Давайте посмотрим.

А.Бурков: Перевернёте следующую страницу. Вот вверху мы видим, как загружен город, это более 100 процентов загрузки.

В.Путин: Центр?

А.Бурков: И вылетные [трассы] все загружены, потому что на правом берегу все промышленные предприятия, и все [транспортные потоки] идут через город. А вот уже после строительства обхода мы видим, что нагрузка на вылетные магистрали снижается на 10–15 процентов и даже на центр города.

В.Путин: Другое распределение потока.

А.Бурков: Да. Это вопрос безопасности, экологии и вопрос будущего – развитие этого транспортного узла.

MIL OSI