Т. Гигель встретилась с и. о. ректора Горно-Алтайского государственного университета

Source: Russia – Council of the Federation

В числе задач, которые предстоит решить вузу совместно со школой, законодатель назвала работу по профориентации.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай встретилась с исполняющим обязанности ректора Горно-Алтайского государственного университета Виталием Недельским.

Смотрите также

Сенатор отметила, что повышение статуса педагогического института до классического университета 30 лет назад на практике оказалось правильным решением, это позволило научному учреждению добиться серьезных достижений.

Сенатор отметила, что необходимо обеспечить тесную взаимосвязь науки с практикой. «Важен приток молодых ученых, наполненных инициативой и желанием совершить научные открытия, которые в силу своего возраста и устремленности в будущее идут к намеченной цели, несмотря на все преграды, встающие на пути».

Татьяна Гигель рассказала о том, как ведется научная работа в Калмыцком государственном университете, где парламентарий побывала в составе делегации Совета Федерации.

В числе задач, которые предстоит решить вузу совместно со школой, законодатель назвала работу по профориентации.

По мнению Виталия Недельского, ГАГУ в этом плане в последние годы работает много и успешно. «Около половины выпускников вуза уже четко представляют, куда они поедут работать. Имеющаяся в вузе производственная база позволяет увеличивать внебюджетные доходы за счет расширения возможностей услуг той же агростанции. Накоплен серьезный опыт по защите грантов».

Сенатор пожелала руководителю вуза успехов в осуществлении намеченных планов. На ее взгляд, у Горно-Алтайского университета большое будущее.

MIL OSI