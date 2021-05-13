А. Кутепов: Наш законопроект предусматривает продление срока применения льгот страховых взносов для резидентов ТОР

Source: Russia – Council of the Federation

Подготовлено изменение в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член Комитета СФ Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области подготовили законопроект, предусматривающий продление срока применения льгот страховых взносов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

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Как пояснил Андрей Кутепов, предлагается внести изменение в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ». Документ разработан при содействии Министерства экономического развития РФ в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ.

Законопроектом предусматривается продление на один год срока применения льгот страховых взносов для резидентов ТОР, созданных на территориях моногородов и закрытых административно-территориальных образований.

Кроме того, предлагается распространить право на применение пониженных тарифов страховых взносов на резидентов ТОР, получивших соответствующий статус по истечении трехлетнего периода функционирования ТОР. По состоянию на 2 марта 2021 г. на таких 38 ТОР зарегистрировано 15 резидентов, которые не применяют пониженные тарифы страховых взносов.

Андрей Кутепов подчеркнул, что применение пониженных страховых вносов в отношении резидентов ТОР является одним из ключевых факторов принятия решения потенциальным инвестором об осуществлении деятельности на ТОР.

Законопроект направлен в Правительство РФ для получения заключения.

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