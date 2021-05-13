А. Чернышев принял участие в работе Регионального совета Иркутской области

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждалось развитие телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры региона, строительство и ремонт объектов, подготовка к противопожарному периоду, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области принял участие в заседании Регионального совета, который прошел под председательством губернатора Игоря Кобзева. КобзевИгорь ИвановичГубернатор Иркутской области

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Участники заседания рассмотрели вопросы развития телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры региона, планы по пересмотру действующей системы рейтингового отбора для строительства и ремонта объектов, подготовку к противопожарному периоду.

«Совместно с мэрами муниципальных образований мы обсудили важные вопросы, которые необходимо оперативно решать. Все предлагаемые инициативы и изменения направлены на защиту и поддержку жителей области, развитие социальной сферы», — сообщил Андрей Чернышев.

Он отметил, что в этом году планируется серьезная поддержка регионам со стороны федерального центра. На развитие территорий будут направлены значительные ресурсы, о чем говорил Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, напомнил сенатор.

Андрей Чернышев подчеркнул, что сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы совместно с Правительством страны в ближайшее время должны будут обеспечить законодательную базу для оперативной реализации всех поручений главы государства.

«Не менее важная роль отводится и самим регионам. Именно здесь ритмично и без сбоев должны воплощаться в жизнь все нововведения, направленные на повышение уровня жизни наших граждан. От того, как руководители регионов и муниципалитетов на местах будут реализовывать социальные инициативы, контролировать ход их исполнения, получать обратную связь от населения, во многом будет зависеть успех нашей общей работы», — сказал парламентарий.

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