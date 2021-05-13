Беседа с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем

Source: President of Russia – Kremlin

Генсекретарь ООН поздравил Президента России с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил особый вклад Советского Союза в освобождение мира от нацизма.

Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности.

В ходе беседы подчёркнута важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса. С российской стороны подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого особо опасного заболевания.

Проведён детальный обмен мнениями по ряду актуальных региональных вопросов.

В свете эскалации палестино-израильского конфликта констатировано, что первоочеред­ной задачей является прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения. Высказана поддержка принципа двугосударственного решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных международно-правовых норм.

При рассмотрении гуманитарной обстановки в Сирии выражена обеспокоенность в связи с ужесточением односторонних санкционных мер в отношении законных властей Сирийской Арабской Республики. Условлено активизировать скоординированные усилия России и структур ООН по таким направлениям деятельности, как содействие возвращению беженцев и вынужденно перемещённых лиц, оказание гуманитарной помощи, восстановление экономики и социальной инфраструктуры. Среди приоритетов обозначено и продвижение межсирийского конституционного процесса.

Кроме того, обсуждены вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Йемене, положение дел в Афганистане.

Уделено внимание совместным шагам в сфере экологии, в том числе в контексте проблемы изменения климата.

Затрагивалась и тематика подготовки к проведению в 2022 году в России Всемир­ной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу как центрального мероприятия Международного десятилетия сближения куль­тур ЮНЕСКО.

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