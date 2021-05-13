Source: Russia Federal Space

#Президент РФ#РКС#Владимир Путин#Кремль13.05.2021 12:40

Владимир Путин поздравил РКС с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с 75-летием со дня основания компании.

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с юбилеем — 75-летием АО „Российские космические системы“.

История вашего предприятия неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений ученых, конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих. Эти талантливые, преданные интересам Родины профессионалы стояли у истоков создания отечественного космического приборостроения, закладывали и развивали славные традиции отрасли.

Важно, что нынешний коллектив дорожит богатейшим научным, творческим, идейным наследием предшественников, смело внедряет современные технологии, успешно решает ответственные задачи. Уверен, так будет и впредь.

Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго».

Российские космические системы в 2021 году отмечает 75-летний юбилей. Отсчет своей истории РКС ведет со дня основания Научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня — Российские космические системы, РКС), который был создан постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года. Это событие положило начало становлению и развитию космического приборостроения России. За годы развития РКС принимал участие во всех ключевых отечественных космических проектах и программах. Без аппаратуры, созданной компаниями холдинга, невозможно представить многие космические достижения, успехи и победы, к которым применимо выражение «впервые в мире».

MIL OSI