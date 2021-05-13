Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур13.05.2021 11:45

В Космическом центре «Южный» завершилось полугодовое техническое обслуживание на заправочных станциях

Специалисты Центра испытаний комплексов заправки Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели полугодовое техническое обслуживание. Были проверены более 25 технологических и технических систем и агрегатов, а также была проверена комплектность ЗИП (запасные инструменты и принадлежности).

Работы проводились на двух стационарных заправочных станциях и на подвижных средствах заправки. Более 180 специалистов филиала ЦЭНКИ приняли участие в организации и проведении технического обслуживания. Сторонние организации к данным работам не привлекались.

Главной целью проведения полугодового технического обслуживания является проверка оборудования на готовность к эксплуатации. По итогам проведенных мероприятий в Центре испытаний заправочных комплексов был составлен акт, согласно которому все системы и агрегаты готовы использованию по назначению.

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