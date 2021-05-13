В. Матвиенко: Россия должна занять место в десятке стран-лидеров по объёму научных исследований и разработок

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в парламентских слушаниях на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

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В своем выступлении глава СФ отметила, что тема поддержки науки, сохранения научных традиций всегда занимает особое место в повестке верхней палаты парламента. Валентина Матвиенко напомнила, что нынешний год объявлен в России Годом науки и технологий.

«Безусловно, мы всегда будем гордиться нашими учёными, которые шестьдесят лет назад открыли перед человечеством дорогу в космос, а сегодня первыми в мире создали самую эффективную и безопасную вакцину от коронавирусной инфекции. И, по‑моему, очень символично, что даже в «космическом» названии вакцины — Спутник сохраняется преемственность эпох, единство нашей научной школы», — сказала Председатель СФ.

Сегодня перед российскими учёными стоит совершенно чёткая и достижимая цель: обеспечить присутствие России в десятке стран-лидеров по объёму научных исследований и разработок

Она отметила, что Президент России уделил пристальное внимание развитию науки в Послании Федеральному Собранию.

По словам Валентины Матвиенко, сегодня перед российскими учёными стоит совершенно чёткая и достижимая цель: обеспечить присутствие России в десятке стран-лидеров по объёму научных исследований и разработок. «Для этого в стране достаточно ресурсов – как было объявлено в Послании, до 2024 года 1 триллион 630 миллиардов рублей будут направлены на научные исследования. Вполне справедливо, что общество ждёт ощутимой отдачи от этих вложений», — сказала глава СФ.

В то же время, продолжила спикер СФ, в отличие от зарубежных стран-лидеров наука в России традиционно финансируется преимущественно за счет государства. Соотношение средств бюджетных и внебюджетных источников составляет примерно 70 на 30. За рубежом — ровно наоборот. «Мы должны подумать о новых мерах мотивации для более активного участия бизнеса в этой сфере».

Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Инна Святенко

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Ильяс Умаханов

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста»

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Председатель СФ считает, что нужны научно-технологические прорывы, прежде всего, в тех направлениях, где накоплен огромный опыт, есть солидный багаж исследований, высококвалифицированные специалисты.

«Есть конкретные области, где мы можем и должны бороться за лидерство. Это, в частности, биологическая безопасность, фармацевтика, энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство, экология и многое другое, то есть те сферы, которые напрямую касаются качества жизни наших граждан», — отметила Валентина Матвиенко.

По её мнению, главный вопрос сегодняшней повестки – состояние и перспективы кадрового научного потенциала страны.

«Нам не только нужно, наконец, остановить «утечку мозгов», но и стремиться к более амбициозной цели – обеспечить приток лучших специалистов со всего мира в нашу страну, возврат наших ученых, которые покинули Россию», — сказала глава СФ.

«Мы всегда открыты для международного научного сотрудничества, готовы делиться опытом, наработками, приглашать иностранных учёных как для преподавательской, так и для исследовательской работы», — сообщила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что ни визовые, ни другие бюрократические препоны не должны мешать международной научной интеграции. «Для учёных, которые хотят делать науку здесь, в России, мы тем более должны постараться обеспечить такой беспрепятственный «зелёный коридор».

Председатель СФ отметила, что особое внимание в стране будет и далее уделяться поддержке молодых учёных. «Принят долгожданный закон об аспирантуре, которым была восстановлена справедливость, и теперь защита диссертации будет непременным условием окончания аспирантуры. Сейчас Правительством готовятся подзаконные акты, и Совет Федерации будет внимательно мониторить этот процесс».

Кроме того, продолжила Валентина Матвиенко, сенаторами совместно с Правительством, представителями науки готовится законопроект о молодых учёных. «Здесь наша главная задача – не потерять те меры поддержки, которые уже действуют сегодня, и продумать новые, например, в части обязательного предоставления служебного жилья или льготной ипотеки».

«Сегодня учёные вынуждены тратить бесценное время на то, чтобы заказать и получить реактивы или приборы. Пора поставить точку в этом затянувшемся вопросе. Совет Федерации внёс поправки в проект закона с учётом предложений, которые мы получили от научного сообщества. Будем добиваться его скорейшего принятия», — сообщила Валентина Матвиенко.

Глава СФ напомнила, что 14 апреля 2021 г. в рамках «правительственного часа» сенаторы обсудили этот вопрос с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

«Мы не должны упускать из виду и важнейший вопрос финансирования научных проектов. На протяжении многих лет эту функцию выполнял Российский фонд фундаментальных исследований. Сейчас идёт реформа фондов, и в научном сообществе нет целостного понимания, как будет построена грантовая поддержка небольших региональных научных коллективов в дальнейшем», — добавила Валентина Матвиенко.

По её словам, на период реформы фондов необходимо предусмотреть «переходный» механизм финансирования научных исследований с сохранением лучшего опыта РФФИ.

Глава СФ также обратила внимание на необходимость популяризации науки, повышения авторитета учёных, престижа научной деятельности. По её мнению, надо шире освещать новые достижения науки, снимать больше художественных и научно-популярных фильмов о вкладе учёных в развитие государства.

«В Послании Президент предложил перезапустить деятельность общества «Знание». И, безусловно, к решению данной задачи нужно привлекать Академию наук, ведущие научные организации, чтобы эта работа соответствовала высоким академическим стандартам», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что большую роль в популяризации науки сегодня играют кванториумы, которые открываются практически во всех регионах. Такие площадки дают детям возможность окунуться в мир науки, почувствовать себя изобретателями, научиться работать в команде. «И здесь важно не бросать этих одарённых детей на полпути, а помочь раскрыть их таланты. Создать эффективную систему «научного лифта», которая поможет им сделать успешную карьеру».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации неизменно настроен на конструктивную работу с Правительством, Академией наук, всем научным сообществом, профильными общественными организациями.

В ходе мероприятия выступил с докладом президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он отметил необходимость формирования национального научного кадрового потенциала, который сможет обеспечить устойчивое научно-технологическое развитие страны. «Мировая экономика в основном перешла на инновационную модель развития, суть которой – быстрое превращение знаний в технологии и реинвестиция средств в науку за счет получения прибыли, полученной в результате внедрения новых технологий», — сказал президент РАН.

Он дал подробный анализ ситуации, связанной с подготовкой научных кадров в мире и России, в том числе в рамках реализации задач национальных проектов. Александр Сергеев подчеркнул важность поддержки ученых-исследователей, роста инвестиций в российскую науку, развития научных центров передовыми российскими компаниями, создания системы «академического сопровождения» талантливой молодежи.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в своем выступлении остановился на состоянии и тенденциях развития кадрового потенциала страны. Он отметил необходимость усиливать меры поддержки молодых ученых. Министр обозначил инструменты, направленные на обеспечение притока молодых исследователей в науку, среди них — создание «молодежных лабораторий», поддержка работы научно-образовательных центров, укрепление института аспирантуры.

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий затронул тему развития научного потенциала российских вузов.

Директор Объединенного института ядерных исследований, руководитель секции «Наука и технологии» Экспертного совета при профильном Комитете СФ Григорий Трубников коснулся вопросов развития международного научного сотрудничества.

В парламентских слушаниях приняли участие заместители Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатели комитетов СФ, сенаторы, руководители субъектов РФ, представители федеральных органов государственной власти, научных организаций, экспертного сообщества, ведущие учёные.

Все предложения, высказанные на парламентских слушаниях, найдут отражение в итоговых рекомендациях.

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