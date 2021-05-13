В Уфе стартовал фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 мая, в СДК «Динамо» состоялась торжественная церемония открытия фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, посвященной 90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Министерство спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Для участия в фестивале, который продолжится до 16 мая 2021 года, в столицу Башкортостана съехались 39 трудовых коллективов из 29 регионов России. Всего в соревнованиях принимают участие более 350 человек в возрасте от 25 до 59 лет.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил приветствие участникам фестиваля:

«Стремление поддерживать здоровый образ жизни присуще активным, целеустремленным и гармонично развитым людям. Мы благодарим руководителей предприятий, которые создают условия для развития корпоративного спорта. Это не только укрепляет здоровье работников, но и повышает эффективность деятельности любой организации. Уверен, что в год 90-летия комплекса ГТО Фестиваль, который принимает спортивная республика Башкортостан, пройдет на высоком организационном уровне, а участники и зрители получат настоящее удовольствие от мероприятия!»

Участникам фестиваля предстоит пройти следующие виды испытаний: поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (для женщин) и подтягивание из виса на высокой перекладине / рывок гири 16 кг (для мужчин); сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м из электронного оружия / пневматической винтовки с открытым прицелом; бег на 2000, 3000 м; гонка ГТО (эстафета). Победители фестиваля ГТО получат спортивное оборудование для выполнения нормативов ГТО от официального лицензиата комплекса СО ГТО.

Пресс-служба Минспорта России

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