Г. Карасин выступил на Международной научно-практической конференции «Технология избирательного процесса и мониторинга выборов»

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по международным делам готовы оказывать содействие развитию института международного наблюдения за выборами, отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области выступил на Международной научно-практической конференции «Технология избирательного процесса и мониторинга выборов». Мероприятие, приуроченное к 15-летию создания Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ, проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

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Григорий Карасин напомнил, что в период 2020–2021 годов сенаторы Российской Федерации приняли участие в десяти миссиях по мониторингу парламентских и президентских выборов за рубежом. «В ходе каждого такого визита мы плотно взаимодействуем с Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ. Он проводит большую работу по выработке правил и методик наблюдения, основанных на Конвенции о стандартах свободных демократических выборов в странах СНГ».

Глава Комитета СФ по международным делам напомнил, что за время, прошедшее с момента учреждения под эгидой ОБСЕ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), на пространстве ОБСЕ не было выработано единых и действительных для всех стран правил и методологии мониторинга выборов, а также оценки их результатов.

«Отсутствие единой методологии мониторинга выборов и оценки их результатов приводит к тому, что в последние годы институт международного наблюдения стал утрачивать свой позитивный потенциал», — сказал Григорий Карасин. По его мнению, это влечет за собой возникновение многочисленных проблем.

По мнению сенатора, заключения мониторинговых миссий, в которых главенствуют западные страны, часто ангажированы и политизированы.

«Россия твердо выступает в поддержку многостороннего и равноправного диалога при ооноцентричной системе международных отношений. Их основа – международное право, суверенитет и невмешательство во внутренние дела государств. Мы не можем принять продвигаемую коллективным Западом идею мирового порядка, основанного на правилах, им же написанных. Но именно этот деструктивный подход сегодня пытаются распространить на институт международного наблюдения за выборами», — подчеркнул Григорий Карасин.

По его мнению, в настоящее время необходимо выработать совместные меры по реформированию института международных наблюдателей.

«Основой наших общих предложений может стать опыт МПА СНГ и универсальные стандарты, закреплённые в наших международно-правовых актах. При этом, естественно, мы выступаем за равноправный и честный диалог с другими международными партнёрами, в том числе с ОБСЕ и Советом Европы. С ними мы можем поделиться нашими соображениями, как улучшить электоральный мониторинг». Парламентарий напомнил, что наша страна предлагала еще в 2002 году членам Совета Европы принять Европейскую Конвенцию об избирательных стандартах.

Григорий Карасин предложил активизировать работу по присоединению иных государств к Конвенции СНГ о стандартах свободных демократических выборов. «Следовало бы более настойчиво продвигать возможности Института мониторинга МПА СНГ в качестве организатора международных миссий в различных странах с соответствующим увеличением его финансирования».

По мнению сенатора, важно на национальном уровне прорабатывать законодательные меры, препятствующие прямому иностранному влиянию на избирательный процесс.

«В Комитете Совета Федерации по международным делам готовы оказывать всестороннее содействие нашим партнёрам по развитию института международного наблюдения за выборами и делиться опытом противодействия внешнему вмешательству в дела суверенных государств», — заключил Григорий Карасин.

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