Г. Карасин: Институт международного наблюдения за выборами часто становится инструментом внешнего давления на конкретные страны

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное совещание Комитета СФ по международным делам.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел в Санкт-Петербурге выездное совещание Комитета СФ на тему «Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы».

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Как отметил Григорий Карасин, совещание проводится в рамках открывающейся в Таврическом дворце международной конференции «Технология избирательного процесса и мониторинга выборов».

Глава Комитета СФ по международным делам напомнил, что в сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу.

«На выборы, естественно, будут приглашены международные наблюдатели. Их работа является органичной частью избирательного процесса в Российской Федерации. Однако наша традиционная открытость не должна допускать политических игр, навязанных извне», – сказал сенатор.

«Институт международного наблюдения за выборами часто становится инструментом внешнего давления на конкретные страны. Мы регулярно наблюдаем, как международные миссии осознанно выходят за пределы своих полномочий и дают произвольные оценки соблюдению прав человека в принципе», — подчеркнул Григорий Карасин.

По мнению сенатора, ведущую роль в этой сфере играло и продолжает играть Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ). «Бюро до сих пор действует в отсутствие единой и действительной для всех стран – участниц ОБСЕ методологии мониторинга выборов и оценки их результатов. Проводится линия на разделение государств на так называемые «эталонные» и поэтому не нуждающиеся в международном наблюдении, и на все прочие, то есть «проблемные». В отношении последних процедурные и технические претензии выдвигаются, как правило, в зависимости от политического исхода выборов».

Григорий Карасин высказал мнение, что ожидать от БДИПЧ осознанных позитивных изменений не приходится, поэтому необходимо корректировать подходы к институту международного наблюдения за выборами, а в перспективе – подвергнуть критическому анализу международную монополию БДИПЧ на оценку их результатов.

В этой связи глава Комитета СФ по международным делам считает, что решение этой задачи имеет очерченные правовые перспективы.

Сенатор напомнил, что уже пятнадцать лет действует Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ. Институт накопил солидный опыт электорального наблюдения не только в странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья. «Фактически у нас на пространстве СНГ успешно существует универсальный мониторинговый механизм, который основан на общепринятых стандартах и методологии и поэтому имеет вполне осязаемый «экспортный» потенциал, актуальный для целого ряда государств ближнего и дальнего зарубежья».

Григорий Карасин также напомнил, что в ходе президентской избирательной кампании 2018 года Совет Федерации и Государственная Дума приглашали наблюдателей индивидуально, а не через ПА ОБСЕ. Парламентарии из стран Европы имели возможность высказывать свое личное мнение, не будучи связанными заранее подготовленными установками».

Член Комитета СФ по международным делам, член Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области отметила, что сенаторская Комиссия регулярно фиксирует факты внешнего вмешательства.

«Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ не только может стать, а уже сейчас стала альтернативной точкой зрения, профессиональной и далекой от политизации, с четкой методикой наблюдения, основанной на соблюдении положений Устава ООН», — считает Елена Афанасьева.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области члены Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Олег Селезнев, СелезневОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области а также представители Международных организации и межгосударственных объединений.

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