Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации выступила на открытии XI Съезда онкологов России.

Совет Федерации уделяет особое внимание развитию российской онкологической службы и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями. «Мы поддерживаем строительство новых онкологических центров, внедрение инновационных технологий и реализацию масштабных акций охраны здоровья граждан на производстве», — заявила на открытии XI Съезда онкологов России заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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В Ярославле начал работу XI Съезд онкологов России. Для обсуждения самых актуальных вопросов оказания онкологической помощи в областной центр прибыло более 1500 ведущих специалистов в сфере онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностики, паллиативной помощи и других смежных специальностей.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что только ранняя диагностика, применение комплексных и комбинированных методов лечения позволят достичь целей, поставленных перед системой здравоохранения Президентом России. Профилактика и развитие принципов онконастороженности у пациентов и врачей является одной из важнейших задач. В этом году Правительство Российской Федерации направит более 1,1 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов. В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на переоснащение лечебных организаций, открытие центров амбулаторной онкологической помощи, онкодиспансеров, подготовку специалистов в 2021 г. предусмотрено 181,8 млрд руб.

Съезд онкологов России — авторитетная дискуссионная площадка для обсуждения вопросов дальнейшего развития онкологической службы, выработки общих подходов к решению актуальных задач. «Совместная работа специалистов разного профиля и междисциплинарный подход к решению существующих проблем должны стать импульсом к прорывному развитию в области борьбы с онкологическими заболеваниями», — отметила Галина Карелова.

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